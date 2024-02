La Fiorentina riparte da Bonaventura col Bologna. Messa da parte la grana rinnovo

La Fiorentina è pronta ad affrontare il Bologna in una partita importantissima dal punto di vista della classifica e non solo. Quello coi felsinei è un vero e proprio scontro diretto per le zone che contano della classifica ma è, soprattutto per i viola, l'occasione per scacciare via la crisi di risultati che ha contraddistinto fin qui il 2024. Una sfida in cui tornerà titolare anche Giacomo Bonaventura. Autentico trascinatore dei viola nel corso dei primi mesi stagionali, nell'ultimo periodo Jack è apparso in flessione e su di lui si sono scatenate diverse voci di mercato nel corso dell'ultima finestra invernale.



VIA I CATTIVI PENSIERI - "Oggi vuole ripartire da lì, da quella rete e dall’esultanza sfrenata in cui si è buttato fra le braccia dei tifosi. I viola difficilmente possono fare a meno del vero Bonaventura per sognare un piazzamento europeo e ogni altro problema può essere messo da parte: l’intrigo sul rinnovo, le voci di mercato e il periodo di appannamento". Scrive così La Gazzetta dello Sport a proposito del centrocampista che davanti si troverà la sua vittima preferita in Serie A avendola trafitta per ben 6 volte.