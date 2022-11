Dopo la news di ieri pomeriggio, secondo la quale Riccardo Sottil si è operato ad un ernia e per questo dovrà stare per qualche settimana lontano dai campi da gioco, è normale pensare che la Fiorentina possa decidere di operare sul mercato. Complice anche il contemporaneo infortunio alla coscia di Nico Gonzalez, adesso Vincenzo Italiano rischia di arrivare alla ripresa del campionato senza troppe soluzioni sugli esterni. Visto anche il calendario che aspetta i viola, con l’inizio della Coppa Italia a gennaio ed i play off di Conference a febbraio, la dirigenza sta valutando se correre ai ripari e a cercare la pedina giusta per l’attacco gigliato.



L’esigenza di risalire la classifica potrebbe portare il club ad intervenire a gennaio alla ricerca di un esterno in grado di poter da subito mettersi al servizio di Biraghi e compagni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport adesso la società di Commisso è quindi alla ricerca di un particolare tipo di giocatore: serve a tutti i costi un esterno offensivo. Ed il nome in cima alla lista al momento è quello di Jeremie Boga, attualmente ai margini del progetto Atalanta, e che potrebbe davvero accettare una proposta da parte dei viola. Sullo sfondo anche Orsolini, per il quale però la richiesta economica del Bologna sembra chiudere ogni possibilità di trasferimento.