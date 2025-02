La Fiorentina ritrova Dragowski al Panathinaikos. L'agente: "Firenze gli manca"

Getty Images

Arrivò dallo Jagiellonia nel 2016, se ne andò dopo sei anni in direzione Spezia. Oggi le strade die della Fiorentina si stanno di nuovo per incorciare anche se da avversari. Il polacco è infatti il portiere del Panathinaikos, squadra che la Fiorentina affronterà negli ottavi di Conference League. L'agente del calciatore,ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it: "Bart è molto felice ad Atene, si trova in una delle migliori squadre del campionato greco. Il Panathinaikos lotta ogni stagione per vincere il titolo e quasi ogni anno disputa una competizione europea".

"Immagino che gli manchi l'Italia, è stato il portiere della Fiorentina per quasi sei anni... significa qualcosa. Bart ha vissuto momenti bellissimi con la maglia viola"."Conosciamo tutti le grandi qualità di David De Gea, ma anche i tifosi viola si ricordano bene quello che può fare Dragowski. Sono sicuro che entrambi i portieri avranno un enorme impatto sui risultati".