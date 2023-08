Nulla di definitivo, la lista dei giocatori che parteciperanno ai playoff di Conference League contro il Rapid Vienna può ancora essere modificata (due cambi entro mercoledì), maaccende più di qualche sirena. Non un ‘quella è la porta’, ma poco ci manca. Ed era chiaro un po’ a tutti che Rocco Commisso, nel suo intervento finale della stagione scorsa, non stesse dicendo sul serio mentre tesseva le lodi dei suoi attaccanti, apparentemente soddisfatto del loro rendimento. Dichiarazioni smentite dai fatti, dato che la Fiorentina ha letteralmente rivoluzionato il proprio parco attaccanti nel corso di questa finestra di mercato. E se per Arthur Cabral si sono aperte le porte del campionato portoghese, anchedopo un’annata con poche luci e tante ombre.Anche perché, al momento, il serbo si trova in fondo alle gerarchie che ha in mente mister Vincenzo Italiano, che gli vede avanti non solamente Nzola e Beltran, ma probabilmente anche Kouamé, considerato prezioso per duttilità tattica. Ecco che dunque trovano conferma le voci di un possibile trasferimento del serbo in altri lidi. È infatti notizia degli ultimi giorni che Fali Ramadani, in questo momento alla ricerca di un vice Giroud, anche se il nome dell’ex Stella Rossa non scalda particolarmente in Via Aldo Rossi. E non a caso abbiamo citato lo, che proprio in occasione dell’amichevole giocata con i viola una manciata di settimane fa, ha timidamente sondato il terreno a proposito della possibilità di riportarlo in patria. Stesso copione che ha coinvolto anche il Galatasaray che non ha comunque approfondito i discorsi, vista anche la situazione contrattuale piuttosto spinosa che lega Jovic alla Fiorentina.Jovic, in questo momento, ha un contratto con la Fiorentina fino al 2024 con ingaggio da 5 milioni netti, metà dei quali pagati dal Real Madrid, che lo ha ceduto a costo zero. Dovesse arrivare una cessione, però, i viola dovrebbero corrispondere la metà dell’incasso sul conto dei blancos.che rende certamente difficoltoso l’eventuale movimento del centravanti. La sensazione, in ogni caso, è che un fuoriclasse come Fali Ramadani non abbia poi tutte queste difficoltà nel trovare una squadra al suo assistito. Ci saranno però tanti tasselli da mettere a posto. Quel che è certo è che