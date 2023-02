Non usa tanti giri di parole il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina per definire gli ex Vlahovic e Chiesa che la Fiorentina domenica si troverà ad affrontare. "Fantasmi del passato", questo il titolo che troviamo all'interno del quotidiano. Entrambi sono tornati in campo, con il serbo che ha firmato la vittoria di Madama a Salerno con una doppietta che gli ha fatto raggiungere le stesse marcature di Jovic e Cabral nel 2023. E ora che l'ex Partizan sta recuperando la forma, l'incrocio dello Stadium rischia di diventare parecchio doloroso per la squadra gigliata.