"Ricordiamo ai tifosi viola che restano ancora pochi giorni per acquistare il mini-abbonamento per le partite contro Juventus, Empoli e Parma", comunica la Fiorentina attraverso il proprio sito ufficiale. Quasi 2.000 persone hanno sottoscritto la tessera, valida per le tre sfide. C'è tempo fino a lunedì 19 novembre per assicurarsi un posto allo stadio per un 'Dicembre InViola', approfittando di tariffe con sconti dal 30% al 50% rispetto al prezzo complessivo di prevendita dei biglietti dei tre singoli match.