Uno dei nomi sul mercato per rinforzare il centrocampo della Fiorentina è quello di Sandro Tonali del Brescia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza viola starebbe sondando il profilo del classe 2000, attualmente impegnato all'Europeo Under 21 con la Nazionale di Di Biagio, per portare avanti l'opera di rinnovamento di un reparto che ha già perso Norgard ed Edmilson Fernandes e che a breve potrebbe perdere pure Veretout e Gerson.



Accostato nelle scorse settimane a Roma, Inter, Juve e Milan, Tonali è ritenuto un punto fermo dal presidente Cellino per la formazione neo-promossa in Serie A e verrebbe lasciato libero soltanto in caso di offerta davvero folle. Quella che per esempio sta studiano in questi giorni il Paris Saint Germain, che col ritorno di Leonardo alla direzione sportiva, starebbe studiano un'operazione "alla Verratti". 30 milioni di euro per convincere il Brescia a cedere il suo gioiello, sul quale spunta ora anche l'interesse della Fiorentina.