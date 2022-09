Una brutta notizia sconvolge lo spogliatoio della Fiorentina a poco più di 24 ore dalla partita di domani contro la Juventus. In queste ore è venuto a mancare il padre di Giacomo Bonaventura, e la società gigliata ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza al giocatore.



Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della Fiorentina:



“Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio e la sua forte vicinanza a Giacomo Bonaventura per la scomparsa del padre. Il Presidente Rocco Commisso e la sua famiglia, il Direttore Generale Joe Barone, Il Direttore Sportivo Daniele Pradè, tutta la squadra e lo staff e la società viola si stringono a Giacomo e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”