La Fiorentina ci prova e sogna la permanenza di Federico Chiesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società viola sarebbe pronta a offrire un adeguamento di contratto al classe '97, arrivando a tre milioni di euro annui, cifra fuori dai parametri del club gigliato, che vorrebbe comunque tentare uno sforzo che non si avvicinerebbe agli oltre cinque milioni proposti dalle pretendenti. Decideranno i Della Valle insieme al padre-agente Enrico, anche per una potenziale cessione.