Un sondaggio, niente di più, che si è esaurito in fretta. Pantaleo Corvino ha provato a chiedere informazioni per Rolando Mandragora, centrocampista classe '97, ma davanti alla richiesta della Juventus si è spaventato: venti milioni di euro, cifra che la Fiorentina non può certamente spendere. Lo riporta il Corriere Fiorentino.