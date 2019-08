Nuova amichevole per la Fiorentina di Montella, contro i Turchi del Galatasaray, a soli 7 giorni dal debutto in gare ufficiali, che si terrà il 18 agosto al Franchi in Coppa Italia. Squadra sperimentale per Montella, che schiera dal primo minuto Lirola e Badelj, due dei nuovi acquisti, insieme a Boateng. Insieme ai nuovi, anche tanti giovani in campo, come Montiel, Castrovilli, Ranieri e la sorpresa estiva Sottil.



PRIMO TEMPO- Prima frazione giocata dai viola a buoni ritmi, con alcune buone sorprese. Il croato Badelj giostra il centrocampo con la classica lucidità, anche se i veri protagonisti sono Boateng e Sottil. I due si cercano e si trovano spesso, creando le maggiori occasioni. Il Ghanese segna il primo gol della gara, trovando la rete dal dischetto, per poi innescare con una palla geniale il giovane viola per il raddoppio. La prima frazione si chiude con il 2-0 per i viola, che sprecano anche un paio di nitide occasioni con Benassi, dando però ottimo segnali.



SECONDO TEMPO- Secondo tempo spumeggiante della squadra viola, che cambia uomini, debutto per Pulgar, ma non qualità. Unica sbavatura in avvia di ripresa, con Dragowski che si fa sfuggire una conclusione debole di Emre Mor che vale il momentaneo 2-1. Il terzo gol viola lo segna Marco Benassi, che dopo le occasioni sprecate trova la via del gol con un bel pallonetto, dopo un assist di Montil. La Fiorentina non perde più la rotta, e mette a segno anche il quarto gol, con il Cholito Simeone, che riceve un bel pallone da Chiesa e batte Muslera. Pur essendo comunque una amichevole, la Fiorentina ha disputato una gara ottima, a dimostrazione del buon lavoro svolto da Montella, aspettando il botto di mercato.