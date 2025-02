La Fiorentina studia il doppio colpo a centrocampo: stallo per Fagioli, scatto per Ndour e Belahyane

La Fiorentina tiene duro per Pietro Comuzzo, per il quale continua a chiedere non meno di 40 milioni di euro al Napoli, ma nel contempo si appresta a modificare ulteriormente la fisionomia della propria squadra ed in particolare del centrocampo nelle ultime ore di calciomercato a disposizione. La rinuncia forzata ad Edoardo Bove si è rivelata un colpo durissimo per gli equilibri della squadra di Palladino che, unita al calo di rendimento di Adli e alla mancata esplosione di Colpani e Richardson, dopo l’ingaggio di Folorunsho medita di aggiungere altre due pedine alla propria scacchiera.

in uscita dalla Juventus: il giocatore, seguito anche dal Marsigli di De Zerbi, ha detto sì alla probabile destinazione, mache il club bianconero vorrebbe ottenere dalla partenza del classe 2003. E così in viola stanno perseguendo due soluzioni alternative per aggiungere qualità e quantità alla propria mediana. La prima potremmo definirla un vecchio pallino o, quanto meno, un ritorno di fiamma di questa finestra di trattative e stiamo parlando didi scuola Atalanta, attualmente in prestito al Besiktas ma di proprietàIl club francese, alle prese con qualche difficoltà nella gestione dei prestiti (per regolamento, non possono essercene più di 6 contemporanei), sta valutando di interrompere la cessione a titolo temporaneo in Turchia, dove il nostro nazionale Under 21 ha collezionato appena 674 minuti in campionato e 377’ in Europa League.La Fiorentina ha ripreso il dossier in mano con convinzione dopo averci già provato all’inizio di questa sessione di mercato, maacquistato nella scorsa estate per 9 milioni di euro più bonus ma poco coinvolto da Palladino (appena 478’ in Serie A): il nazionale marocchino cerca più spazio ed è da capire se i viola si accontenteranno di un prestito o se proveranno a rientrare dell’investimento di agosto.Il classe 2004, accostato in passato a Lazio e Milan ma seguito soprattutto da Marsiglia e Rennes in questi ultimi giorni, ha una valutazione di mercato leggermente inferiore a quella di Fagioli, 12 milioni circa, e può essere l’alternativa forte a Fagioli se non ci sarà la fumata bianca con la Juventus.