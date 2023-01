La Fiorentina è già al lavoro per il mercato estivo. I viola stanno seguendo con attenzione gli sviluppi sul futuro di Josip Brekalo, sul quale ci sono Monza e Getafe. L’attaccante del Wolfsburg ha il contratto in scadenza a giugno, e i viola sono interessati a prenderlo a zero se non dovesse cambiare squadra a gennaio.