Qualche mese fa in Romania c’è stato un calciatore che ha scritto la storia.. A lui interessa poco l’età dei suoi giocatori, se hanno talento giocano. Punto. E Stoian ne ha da vendere. Sì, Hagi è quell’Hagi. Ex trequartista di Real Madrid, Brescia, Barcellona e Galatasaray, oggi allena il Farul Constanța primo nel campionato romeno. Età media della squadra: 22,6.- Il 28 ottobre scorso, quando Stoian di anni ne aveva ancora 14, Hagi l’ha fatto debuttare in campionato lanciandolo negli ultimi minuti della vittoria con il Craiova. 14 anni e 10 mesi, nessuno in Europa ha esordito così giovane. In nazionale gioca sotto età ma ha già totalizzato quattro gol e un assist in 9 partite: “Mi piace dire che sono nato con il pallone tra i piedi”. A Madrid, ma della capitale spagnola non ha ricordi: “Ero piccolissimo, non ho imparato neanche la lingua”.. Nel 2018 e 2019 Stoian aveva vinto il premio di miglior giocatore di un torneo e fu invitato ad allenarsi col Celta: in campo aveva un altro passo rispetto ai coetanei, ma la nostalgia di casa e il non poter comunicare facilmente l’hanno spinto a tornare in Romania.- L’infanzia la passa con un pallone tra i piedi dividendosi tra il cortile insieme gli amici e l’Academy del Benfica a Bucarest. La specialità della casa è il dribbling, piede destro ma fin da piccolo si allena per calciare anche con l’altro. E oggi non si vede più la differenza. Giovane atipico:; e quando Alexandru ha voglia di sgarrare le chiede salsicce o zuppa di gnocchi.- In campo Stoian lavora a testa bassa aspettando nuove chance, e intanto in Italia si sono già accorti del suo talento.; tra i club ci sono ottimi rapporti, in estate hanno chiuso il prestito di Munteanu in Romania e nei prossimi mesi potrebbero provare a mettere in piedi nuovi affari. Riflettori accesi su Stoian, il 15enne che ha già scritto la storia.