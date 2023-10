“Dopo poco tempo ho capito che la società non aveva niente. E dove si allenavano i ragazzi neanche ero stato... Ora sì che si emozionano a venire qui al pomeriggio dopo la scuola, io gioisco a vederli così. Abbiamo ragazzi che vengono da tutta la Toscana. Tre ore tra andata e ritorno, almeno vedono un posto bello! Credo e spero che qualcuno vedendo questo voglia venire alla Fiorentina e non alla Juventus ”. A parlare è Roccoche, visibilmente emozionato, ha preso la parola ad una manciata di minuti dal taglio del nastro delUna dichiarazione che, badate bene, non denota provincialismo o un’ossessione nei confronti dei rivali della città di Firenze. Il messaggio lanciato da Commisso nella serata dell’inaugurazione è un altro ed è chiarissimo: con l’inaugurazione della Fiorentina vuole diventare un’eccellenza del calcio nostrano. E magari un giorno, invece di preferire piazze più blasonate, i calciatori faranno di tutto per venire o restare a Firenze.Del Viola Park vi abbiamo sostanzialmente già raccontato tutto. Un’area diCome detto, si tratta di una struttura unica che non ha eguali in Italia e probabilmente in Europa. “Il Viola Park è il centro sportivo più bello che io abbia mai visto, e ne ho visti tanti”. A dirlo è una voce con una certa autorevolezza: quella di Aleksader. Anche il numero uno della UEFA ha infatti voluto presenziare all’inaugurazione, così come il Ministro dello Sport Andrea, il presidente di Legae quello della FIGC. Tutti hanno speso bellissime parole per quella che da oggi è al 100% la casa della Fiorentina.Ma non solo le istituzioni. In tanti, dall’Italia e dall’estero, sono accorsi a Bagno a Ripoli per assistere alla spettacolare inaugurazione allo Stadio Curva Fiesole, in cui peraltro si sono esibiti Marco, Pieroe Paolocon Carloa condurre la serata. Giochi di luce, il corteo dei bandierai degli Uffizi, un suggestivo racconto della storia del patron Commisso attraverso una coreografia di droni volanti. Quella del Viola Park è stata una serata che ha emozionato e coinvoltoattirando peraltro presenze illustri come quelle di Luciano, Francesco, Seba, Gianluca, Giovannie AlbertoIl grosso degli applausi se lo è preso, però, il padrone di casa Rocco, accolto da una vera e propria standing ovation quando è stato presentato durante l’inaugurazione. I tifosi viola gli hanno dedicato anche uno striscione che la dice abbastanza lunga sul credito di cui goda in questo momento a Firenze:. Schermaglie che comunque passano in secondo piano davanti all’imponenza di un centro sportivo che, da oggi, sarà a pieno regime. E al di là di tutto quello che è stato delle polemiche per l'ingresso interdetto ai cronisti e ai personaggi non graditi, confermato anche dalla scelta di, per il calcio italiano non può che essere un bene