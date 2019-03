Il Torino lo monitora con convinzione, ma anche la Fiorentina resta sulle sue tracce, al momento senza muoversi. Secondo Tuttosport, Patrick Cutrone è nel mirino della società viola che, insieme al Borussia Dortmund, tra le altre, segue con interesse l'evoluzione della situazione legata all'attaccante rossonero, chiuso dall'arrivo a suon di gol al Milan di Piatek. In estate, grazie alle cessioni - in particolar modo a quella potenziale di Chiesa - i toscani disporranno di liquidità e contropartite tecniche per arrivare al classe '98.