Questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo aver usufruito di due giorni liberi, è tornata ad allenarsi per preparare la trasferta di domenica sera all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Arrivano buone notizie per il tecnico gigliato che, anche se parzialmente, recupera due infortunati: stiamo parlando di Martinez Quarta, regolarmente sul terreno di gioco dello Stadio Artemio Franchi con i compagni, e di Arthur Cabral che ha svolto una parte di lavoro personalizzato.



Si rivede anche Riccardo Sottil, out da ormai qualche mese per un’ernia, che quest’oggi è tornato in campo anche se per svolgere il personale percorso di recupero. Bicchiere mezzo pieno visto che l’esterno ultimamente si è allenato soprattutto in palestra. Da segnalare la vistosa maschera indossata da Giacomo Bonaventura: il centrocampista classe ’89 si è infatti fratturato il setto nasale nell’ultima partita casalinga e per questo dovrà tenere la protezione per qualche settimana.