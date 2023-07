Se l’è presa comoda, forse anche troppo, la UEFA, nel prendere una decisione per un’indagine durata mesi attorno alle operazioni di finanza creativa operate dalla Juventus. Alla fine, la decisione è arrivata e per il secondo anno consecutivo, dopo la finale raggiunta la scorsa stagione,. Una decisione che cambierà profondamente il calendario dei Viola che si troveranno a giocare ben quattro competizioni nella stagione alle porte: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e, appunto, Conference League. Insomma, gli impegni dei viola rischiano di essere fitti come non mai e potrebbero addiritturaraggiunta lo scorso anno. Va da sé, che per agenda piena e introiti della competizione che torneranno a rimpinguare le casse gigliate, inevitabilmente cambieranno anche le strategie di mercato.- In realtà, almeno informalmente, la Fiorentina era già a conoscenza del fatto che con forte probabilità la Juventus sarebbe stata esclusa, con conseguente ripescaggio all’interno della Cenerentola delle Coppe europee. Lo testimoniano l’acquisto di Arthur ma, ancor di più,un giocatore acquistato in un ruolo in cui la Viola era già piuttosto coperta. E questo perché per affrontare di nuovo la Conference serviranno ricambi di pari livello in ogni zona del campo per evitare che si prosciughino troppo rapidamente energie preziose da confluire anche e soprattutto in campionato. Se dunque le strategie gigliate non cambieranno nella sostanza,I viola hanno ancora bisogno di un rinforzo per reparto: un portiere (se l'Inter non affonderà il colpo, interessa anche il polaccodel Copenhagen), un difensore che sostituisca Igor e affianchi Milenkovic (della Dinamo Zagabria è un nome concreto), un centrocampista (praticamente fatta per Infantino del Rosario Central) e un attaccante. Quest'ultima è la casella più complicata da riempire, perché servirebbe la partenza di uno tra Jovic e Cabral.Fra meno di un mese (24 e 31 di agosto) la Viola sarà chiamata a giocarsi il playoff in una gara da dentro o fuori. Sarà fondamentale che i nuovi acquisti siano perfettamente inseriti nei meccanismi di gioco per quelle due date. È lecito dunque aspettarsi, potendo mettere ora sul tavolo anche una partecipazione in Coppa, che di certo ai possibili nuovi acquisti schifo non fa.