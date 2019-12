Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono tre i calciatori che la Fiorentina sta seguendo per rinforzare il proprio attacco. Il nome più caldo è quello che porta all'ex-Milan oggi al Wolverhampton Patrick Cutrone, ma resistono anche le quotazioni di Simone Zaza del Torino e di Andrea Petagna della Spal che piace anche alla Roma. Resta in uscita Pedro anche se prima di dare il via libera all'addio servirà la valutazione del neo-allenatore Beppe Iachini.