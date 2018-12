Si è confermato come il principale flop della Fiorentina: Tuttosport illustra la situazione relativa a Marko Pjaca, arrivato in estate come un gran colpo per i viola e che invece continua a non ripagare la fiducia di Stefano Pioli. Prestazioni deludenti, vuote. Al momento è impossibile che i gigliati decidano di sborsare a giugno i venti milioni di euro necessari per il riscatto - oltre ai due già versati per il prestito - e tra i tifosi e pure nel club sta maturando una sensazione: ma non sarà meglio rispedirlo alla Juventus già a gennaio? Sicuramente le prossime quattro gare saranno decisive per il croato.