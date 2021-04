La Coppa Italia Primavera va alla Fiorentina: i ragazzi di Aquilani battono 2-1 i pari età della Lazio aggiudicandosi il trofeo, decide la doppietta di Spalluto nel primo tempo, mentre ai biancocelesti non basta la rete di Bertini nella ripresa. Prima del fischio d'inizio, le due squadre hanno ricordato Daniel Guerini, la giovane promessa della Primavera della Lazio (due stagioni anche con le giovanili della Fiorentina) recentemente scomparsa per un incidente a Roma: durante il riscaldamento i giocatori hanno indossato una maglietta raffigurante Guerini con entrambe le maglie, biancoceleste e viola, e la scritta "​Insieme, ciao Guero", per poi liberare in cielo dei palloncini in aria prima dell'inizio della gara.