Quest’oggi, alla vigilia dell’esordio in Conference League contro la Fiorentina, Il difensore dell’RFS Riga Žiga Lipušček ha fatto il punto della situazione della sua squadra. Queste le sue parole prima della partenza per Firenze



“Ci stiamo preparando per questa sfida, come per qualsiasi altra partita. Certo, non possiamo eguagliarli in termini di qualità, ma tutto può succedere per 90 minuti in campo. Penso che nella partita contro la Juventus la Fiorentina sia stata la squadra migliore in campo. È una formazione di alto livello. Le loro qualità sono conosciute non solo da noi, ma dal mondo intero. Ci siamo preparati, abbiamo guardato il video. Conosciamo i loro punti di forza e faremo del nostro meglio per impedire che possano vincere. Non esiste una formula specifica per fermarli, ma crediamo di avere anche le nostre qualità che possiamo far vedere a tutti. Quando arriveremo a Firenze e scenderemo in campo, penso che sentiremo energia positiva, ma non eccitazione. Siamo felici di giocare nella fase a gironi, quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi. È una grande opportunità per vivere un calcio di altissimo livello. Abbiamo abbastanza profondità nella formazione per fare rotazioni. In precedenza, durante la stagione, le partite si svolgevano ogni 4-5 giorni, quindi siamo sufficientemente pronti per le partite e non ci saranno problemi”



Ha infine concluso ricordando il preliminare contro il Linfield, vinto ai calci di rigore dai lettoni: “Abbiamo concordato tra compagni di squadra che non dimenticheremo mai questa partita, cosa è successo e come abbiamo vinto. Abbiamo parlato molto di quella partita ed è bello portare con noi quelle emozioni. Quella vittoria mi ha regalato le emozioni più brillanti della mia carriera calcistica"