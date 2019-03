La Fiorentina dovrà chiudere l’operazione Luis Muriel con il Siviglia. In questo caso - scrive La Nazione - non sono previste sorprese, ma la società viola potrebbe comunque decidere di anticipo e mettersi al tavolo degli spagnoli già in primavera e realizzare il riscatto del colombiano. La cifrà è stata pattuita a gennaio: 15 milioni di euro, senza bonus.