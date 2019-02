Prestito secco e in teoria zero agganci per forzare la mano con la Roma, proprietaria del cartellino di Gerson, visto che la società giallorossa non ha concesso il diritto di riscatto alla Fiorentina nonostante il pressing estivo a caccia di un’ opzione. In pratica - scrive La Nazione - le intenzioni del giocatore avranno un peso determinante nella trattativa che la Fiorentina aprirà la Roma per confermare il giocatore brasiliano a Firenze. In che modo si vedrà, ma la decisione è stata presa, almeno in termini di operatività. E Gerson – che proprio a Firenze ha trovato una continuità mai avuta – è deciso a far valere la propria voce: su questo fa grande affidamento la Fiorentina, convinta di aver dimostrato la propria fiducia ad un calciatore che ha attraversato periodi difficili sentendosi sempre addosso la fiducia dell’allenatore e dello spogliatoio.