Si chiama Tammy Hembrow ed è una delle modelle di fitness più in voga sui social. Il suo account Instagram è seguito da oltre 10,5 milioni di persone e fra i suoi follower ci sono tanti atleti e calciatori famosi.



La bellissima 25enne australiana Tammy, bionda ha però svelato in un podcast recente che tanti sportivi non solo la seguono, ma la contattano anche corteggiandola: "​Lo giuro su Dio, tutti gli sportivi del mondo mi mandano messaggi. Addirittura una volta un'intera squadra".



A chi ci ha provato, Tammy non ha quasi mai risposto e si limita a postare foto, come quelle nella nostra gallery in cui esalta un fisico decisamente scolpito.