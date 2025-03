La flop 10 dei colpi di Paratici

Getty Images

Si sta arrivando sempre più vicini alla conclusione:con una figura pronta a tornare nel calcio che conta.. Ben tre i colloqui con l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, un forte segnale di come ci sia la volontà comune di voler lavorare assieme.: Paratici ha cominciato come capo degli osservatori della, prima di divenirne direttore sportivo, al fianco del direttore generale Giuseppe Marotta. Nel 2010, passano entrambi allainaugurando un ciclo glorioso, costellato da numerosi successi. Qui è direttore sportivo prima e amministratore della football area poi, dalla stagione 2018-19, quando Marotta lasciò il club bianconero. Alla fine del percorso con la Vecchia Signora, la Juventus decise di non rinnovare il contratto, lasciandolo libero dal maggio 2021. Un mese dopo diventa direttore generale del, società che lascia nell’aprile del 2023.

questi sono i 10 colpi che non hanno reso secondo le aspettative della sua esperienza da dirigente.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Tra tutti gli acquisti effettuati nella sua lunga carriera,