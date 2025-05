La folle notte di festa del Bologna per la Coppa Italia: chi a Roma, chi in città all'alba. Tra gioia e commozione

Getty Images

. Trentamila a Roma, chi in lacrime, chi a scolarsi birre, chi ad abbracciarsi. Altrettanti a Bologna a celebrare fin dal fischio finale in Piazza Maggiore. La coccarda nella prossima stagione sarà sulle maglie rossoblù e il gruppo diCuriosamente, la vittoria ha fatto saltare gli schemi.che alle 2.30 attendeva il Bologna alla stazione Termini per il rientro in città, programmato da giorni,, con alcol, cori e grida per una notte indimenticabile in un hotel della capitale. Dopo la celebrazione sul campo - con i vari- negli spogliatoi e nella mixed zone dell’Olimpico,per una folle notte (qualcuno giura di aver visto persino qualche giocatore su un paio di bici elettriche in zona Colosseo, vai a sapere se è leggenda o era qualche birra di troppo)

(invitati dal club all’Olimpico) e le famiglie di staff e giocatori, arrivando a Bologna Centrale alle 5.15 del mattino.. Finalmente re di Coppe e ormai afono per le esultanze: «Una gioia fantastica riportare questo trofeo a Bologna dopo 51 anni, una partita fantastica, giocata benissimo e una vittoria che ci meritiamo per il percorso fatto. È una grande soddisfazione aver dato gioia alla società e a questa gente». Qualche passo più in là, nell’alba bolognese in una città che si sveglia con gli autobus su cui sventolano bandiere rossoblù, c’è«Siamo contentissimi per la città, per noi e per il presidente Saputo. Credo che sia un trofeo meritatissimo». Come detto, sul treno c’erano solo pochi giocatori, per lo più gli acciaccati o chi nel giovedì libero dovrà fare terapie. Come Sam Beukema, con un vistoso cerotto in fronte per la capocciata subita al 90’: «Tante emozioni bellissime, questo trofeo è per la città».: «Non posso descrivere cosa significhi a 20 anni vincere questa Coppa, dopo un anno e mezzo in Italia. Sono troppo felice, lo meritiamo come famiglia e come staff: tutti insieme abbiamo fatto la storia».