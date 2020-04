La Formula 1 è ferma, ma il team di sviluppo della Mercedes non si è fermato e, al contrario, ha messo al servizio della comunità i propri ingegneri per provare a superare in breve tempo il problema e l'emergenza coronvavirus.



Il team sviluppo della Mercedes ha infatti realizzato il design di un nuovo dispositivo di respirazione automatizzata che ha contribuito a sviluppare a costo zero per aiutare a combattere l'emergenza coronavirus. Il dispositivo serve ai pazienti con infezioni polmonari a respirare più facilmente quando una maschera di ossigeno da sola è insufficiente. Di fatto rappresenta una nuova macchina per la terapia intensiva.



Il dispositivo è stato progettato in collaborazione con l'University College di Londra e il professor Mervyn Singer, consulente dell'ospedale UCL, ha dichiarato alla BBC: "Questi dispositivi aiutano a salvare vite umane garantendo che i ventilatori vengano utilizzati solo per i malati più gravi".



Il nuovo dispositivo è stato retroingegnerizzato rispetto a un modello precedente in meno di 100 ore e ha ricevuto l'approvazione normativa la scorsa settimana. Il design rivisto consuma il 70% in meno di ossigeno rispetto al modello precedente.