La Francia ha vinto con la Danimarca e si è qualificata agli ottavi del Mondiale in Qatar. Ordinaria amministrazione per i campioni in carica, ma non era così scontato: la nazionale di Deschamps infatti ha rotto una maledizione che durava da 12 anni, per la quale la vincitrice dell'ultimo Mondiale nelle ultime tre edizioni veniva puntualmente eliminata ai gironi.