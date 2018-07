"Possiamo fare ancora tante belle cose". Così Didier Deschamps ha parlato del suo futuro alla Nazionale francese, in un’intervista esclusiva concessa a “Le Parisien”. Impossibile non pensare alla doppietta che il tecnico francese centrò da calciatore con i Bleus (Mondiale 1998-Europei 2000) e che potrebbe clamorosamente ripetere da CT. Del resto, la Francia vista ai Mondiali, resa solida e coesa dalla gestione di Deschamps, ha subito conquistato la vetta del pronostico nelle scommesse sui prossimi campionati europei: sul tabellone Snai i Bleus ancora campioni sono dati a 5,50. Subito dietro, i quotisti piazzano due delle grandi deluse del mondiale, Spagna e Germania appaiate a 6,50, mentre si punta a 7,50 su Belgio e Inghilterra. L’exploit della Croazia non è assolutamente da scartare, tant’è che la nazionale di Zlatko Dalic è data a 12,00, come Italia e Portogallo.