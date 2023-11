fa il suo ritorno in Italia. L'ex bandiera della Juve oggi difende i colori dell'Union Berlino e domani sarà in campo per sfidare il Napoli in occasione del match di Champions al Maradona. Ecco le sue parole in conferenza stampa dal Maradona:- "Tornare in Italia per noi italiani è sempre bello ed emozionante. Io qui ho giocato tantissime battaglie, con il Napoli tante sfide scudetto ed è stimolante. Vivremo una gran serata domani perché il pubblico di Napoli è caloroso ma siamo qui per fare risultato, per invertire il momento e tornare ad essere quelli che hanno stupito arrivando in Champions".- "Ho avuto la fortuna di giocare contro il Napoli che ha acquisito negli anni sempre più peso nelle competizioni europee. Meritano rispetto, sono forti fuori casa e soprattutto in casa, hanno il pubblico che li spinge. Gli basta una palla e l'abbiamo visto con Kvaratskhelia e Raspadori. Dovremo essere attenti per tutti e novantacinque i minuti. Dobbiamo giocare per noi stessi, i nostri tifosi, invertire la tendenza negativa in cui siamo immersi, abbiamo la forza per provare a portare a casa dei punti anche se il Napoli è costruito in maniera diversa rispetto a noi".- "Domani giocheremo per noi stessi, per i tifosi, per invertire la tendenza che tra settembre e ottobre non è andata come volevamo e speravamo. Il Napoli è costruito per fare un gran percorso in Italia e in Europa, noi però vogliamo portare a casa dei punti che ci possano servire per il futuro e qualcosa in più".- "Non mi trovo in un film sbagliato, sicuramente nessuno di noi voleva vivere questa situazione. Sono contento della scelta di essere qui, con l'allenatore, il gruppo e i tifosi sto vivendo un'esperienza bellissima. Ovvio che vivendo da solo a Berlino mi mancano mia moglie e i miei figli, poi però arrivo al campo e ho stimoli, voglia di aiutare la squadra. Siamo qui perché il calcio è veloce e le cose cambiano da un momento all'altro. Speriamo che il cambiamento arrivi già da domani".- "Non ho giocato all'andata perché è stata una scelta dell'allenatore e io l'ho rispettato. Ho sempre cercato di dare il massimo ogni volta che sono stato chiamato in causa cercando di dare l'esempio".- "A me ha colpito molto, fin dal primo giorno, come si respira il calcio e la partita nella nostra società, tra i nostri tifosi. All'andata, nonostante la sconfitta, i nostri tifosi sono da elogiare per affetto, vicinanza, calore che trasmettono. E il rispetto nei confronti di società, allenatore, giocatori. Per loro è importante che mettiamo in campo tutto quello che abbiamo e lo vedono che noi proviamo a dare tutto ciò che abbiamo dentro. La forza della società è quella di dare fiducia ad un allenatore che ha costruito qualcosa di unico. Noi come squadra ci siamo confrontati e credo che questo percorso possa essere invertito molto presto. Ho buone sensazioni".JUVE E CALCIO TEDESCO - "Premesso che per me l'Italia è qualcosa che va oltre. Quando indosso la maglia della Nazionale è come vivere il sogno inseguito da bambino e la speranza è di continuare a vivere i momenti belli come l'Europeo. Il calcio tedesco ha delle strutture diverse da quelle italiane, stadi sempre pieni, un'intensità e velocità di gioco differente dal calcio italiano. Noi viviamo il calcio sulla tattica, in movimenti organizzati. Sono contento perché mi sento ancora vivo, tenere i ritmi di partite e allenamenti sono una risposta importante.. Invece quando uno sta bene di testa perché allenato nella maniera giusta perché l'intensità è alta negli allenamenti allora succede di vivere 90 minuti buoni durante la partita".- "La mancanza di Osimhen sicuramente è uno svantaggio per il Napoli perché è uno degli attaccanti più forti della Champions League e difendere contro un giocatore così è difficile per 95 minuti. Però il Napoli ha qualità e grandi giocatori, Raspadori per me è un fratello e ha il futuro davanti a sé. Si è sbloccato e sembra non fermarsi più. C'è Simeone che quando gioca tira fuori l sua garra. Poi gli attaccanti esterni nell'uno contro uno sono formidabili. Dovremo fare un lavoro di squadra per far sì che le individualità non compromettano il nostro lavoro di squadra".- "Sono qui per giocare la Champions con l'Union Berlino ma credo cheCi sono 4 squadre che possono vincerlo. Sarei contento per i miei compagni e per la storia della Juve.Se dovessero esserci altre domande sulla Juventus, non risponderò perché sono qui a giocare la Champions League con l’Union Berlino".- "Verranno due amici allo stadio per vedermi domani. La mia famiglia no, per venire qui avrebbero dovuto perdere due giorni di scuola i miei bimbi. Se non sarò convocato in Nazionale li troverò durante la sosta. Meno distrazioni ci saranno meglio sarà per me".