Adriano Galliani, ad del Monza ed ex ad del Milan, ha ricordato la Supercoppa Italiana del 2016 in un'intervista a SportWeek: "Vinciamo ai rigori: prima la paratona di Donnarumma su Dybala, poi il rigore di Pasalic, che i cinesi venuti dopo di noi hanno lasciato andar via, non ho mai capito il perché".