E' innegabile, e non da oggi, che l'acquisto di un grande centravanti o di un centrocampista che abbia magari una certa dimestichezza col gol suscitino maggiori attenzioni presso tifosi e addetti ai lavori, machiamato a colmare il vuoto lasciato da un certo Donnarumma,, l'Inter e la Juve che insistono con Handanovic e Szcesny e lache, scottata dallo spagnolo Pau Torres, decide ugualmente di perseguire la strada esterofila eSono questi soltanto alcuni degli esempi più eclatanti di comeun dato che negli ultimi tempi ha segnato un costante incremento, se si considera che soltanto due anni fa il conteggio si arrestava a quota 8. E fa ancora più effetto che,Un aspetto significativo che evidenzia come, di pari passo con la perdità di competitività del nostro torneo nazionale rispetto ai colossi al di fuori della Penisola,E se Gollini è già un habitué in tal senso (aveva già giocato in Inghilterra con United e Aston Villa),- Le squadre più blasonate hanno preso ormai un'altra strada, ma recentemente il trend si è esteso alle formazioni di medio-bassa classifica: in gran parte dei casi è sufficiente parlare di continuità - come insegnano i casi di Skorupski/Bologna, Dragowski/Fiorentina o Reina/Lazio - e così; c'è chi poi, come l', ha deciso di abbandonare la strada della valorizzazione di grandi talenti tra i pali in arrivo da fuori (Musso ha seguito in tal senso la strada tracciata da Handanovic molti anni fa) pere dunque perfettamente a suo agio con la realtà del nostro campionato. Sono cambiati i tempi e, con essi, le regole del mercato: anche il portiere non è più un'eccellenza soltanto italiana e la nostra Serie A ha deciso di seguire la moda.