Sarà il volto della Champions League per Sky Sport, il suo inizio non è però stato dei migliori. Intervistata da Fuorigioco, il domenicale della Gazzetta dello Sport, Ilaria D'Amico ha commesso una gaffe indicando la squadra favorita per alzare al cielo di Madrid la Coppa più ambita: "Nel mio sogno romantico in campo c'è il Paris Saint-Germain, perché vorrei vedere tanto Gigi in finale per una volta con un finale diverso. Per la finale però dico Juventus-Manchester City o Manchester City-Chelsea. I bianconeri per me sono i favoriti, è la squadra che più si è rafforzata. E come dicevo attenzione al Chelsea di Sarri che ha iniziato alla grande nonostante abbia avuo poco tempo per impostare il suo gioco”. I Blues in realtà non si sono qualificati per questa edizione di Champions League, giocheranno il gruppo L di Europa League con Paok Salonicco, Bate Borisov e Vidi.