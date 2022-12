La Francia ha sconfitto il Marocco per 2-0 e si è guadagnata l’accesso alla finale dei Mondiali in Qatar, dove ad attenderla ci sarà l’Argentina di Lionel Messi. Ma a far parlare di sé, più che la partita, è una svista compiuta da Alberto Rimedio, commentatore RAI di questa semifinale di Coppa del Mondo.



MACRON? NO SARKOZY – Sul gol del 2-0 di Kolo Muani – che ha messo il sigillo definitivo alla partita – è stato inquadrato il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, intento ad esultare per la sua Francia. Il commento di Rimedio ha dell’incredibile: “La deviazione fa sì che la palla arrivi a Kolo Muani che accompagna benissimo l’azione. Applaude anche Sarkozy… Oh scusate Macron”. Il collega Antonio Di Gennaio ha eclissato con un “abbiamo sbagliato Presidente”. Una svista presidenziale.