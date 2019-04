"Cristiano Ronaldo è furioso". Così questa mattina La Gazzetta dello Sport in prima pagina sul fuoriclasse della Juventus che ha vissuto molto male l'eliminazione contro l'Ajax: "Cristiano Ronaldo non ha nessuna voglia di mostrare buon umore. Anzi, è furibondo: non era stato mai così arrabbiato dopo una partita. Anche quel silenzio sui social, il suo palcoscenico planetario, è un indizio. La verità è che Ronaldo avrebbe voluto una Juve più competitiva, più arrembante; vorrebbe più qualità al suo fianco. A Cristiano non piacciono le squadre troppo contemplative e la Juve l'altra sera lo è stata. Ha scelto anche di non andare a cena con il suo 'clan' in un ristorante di Torino, mentre con Allegri il rapporto rimane buono ma... avrebbe voluto Cancelo al suo fianco, crossatore prediletto, non in panchina".