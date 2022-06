O meglio come quelle fino al 2019, quando l’Inter pensava solo a come rinforzarsi, a come spendere i soldi di Suning, con lo scopo poi raggiunto di accorciare le distanze dall’allora regina Juventus (e infatti arrivarono Lukaku e Barella, Sanchez e Godin, Sensi, Politano e Bastoni, per non dire di Eriksen, preso a gennaio per 20 milioni).Della scorsa stagione tutti ricordiamo benissimo tutto, compreso l’addio di Antonio Conte, perché la società non era in grado di garantire continuità a un progetto vincente. Un gesto, quello dell’allenatore di allora, che denudò il re, impedendo alla società di alzare come oggi il fumo sui veri movimenti di Marotta e Ausilio, che infatti dopo aver ceduto Hakimi, a poche settimane dall’avvio del campionato piazzarono anche il colpaccio Lukaku.Ogni giorno un rilancio, ogni giorno un passo in avanti. E ogni giorno la voce di un giocatore richiesto e di un’offerta respinta. In principio era De Vrij, poi è stato Bastoni, adesso Skriniar. E Dumfries e Barella. Solo Lautaro Martinez non è ancora salito sulla giostra dei desiderati dai grandi club d’Europa, Premier su tutte.A Inzaghi è stato detto chiaramente il 24 maggio, due giorni dopo la fine del campionato: l’Inter deve chiudere la campagna estiva con 60/70 milioni di attivo, sennò l’anno prossimo torneranno problemi di cassa e quindi tornerà difficile pagare gli stipendi nel giorno giusto. Può fare ridere o fare scalpore, ma è così. E perciò tutta l’Inter è in vendita. Non nel senso che tutta l’Inter sarà venduta, ma che sarà venduto chi sarà pagato di più.Per Skriniar l’offerta del PSG è concreta, ma non ancora sufficiente: se da 50 milioni i francesi arrivano a 70, l’affare è bello che chiuso. Ma a quel punto non sarebbe chiuso il mercato nerazzurro. Verrebbero definite pressoché all’istante tutte le trattative in entrata, oggi pendenti. Non Lukaku, ché quello è un caso a parte, una partita a scacchi dove il belga deve ancora fare la prima vera mossa verso il Chelsea.Sarà un’estate di incastri e scommesse, di prove e prospettive: la grandezza dell’Inter è farla sembrare un’estate “normale”, dove – come quando c’erano i soldi - si lavora per diventare più forti.@GianniVisnadi