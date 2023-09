Toccare il cielo con un dito, mentre con i piedi stai sprofondando: è, destino che vededopo aver battuto gli Stati Uniti e i fenomeni che l'NBA ha voluto elargire (non tutti, anzi... e questo è un altro tema da sviscerare), oltre alla corazzata serba, già cinque volte iridata come Jugoslavia, mentrein amichevole a Wolfsburg, tra i fischi dei propri tifosi.Uno scempio che la federazione non ha potuto accettare, soprattutto dopo, con Spagna, lo stesso Giappone e Costa Rica.e a qualificarsi agli ottavi, in seguito alla vittoria per 2-1 in rimonta alla prima giornata., autore di un vero e proprio harakiri: "Resto per combattere" ha dichiarato l'ex Bayern dopo l'umiliazione in amichevole.Non l'hanno pensata così invece in federazione: esonero immediato e tanti saluti, dopo le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Un repulisti in seno al Manschaft che aveva toccato anche Oliver Bierhoff; rescissione contrattuale dalla DFB per l'ex Milan, dal 2018 Direttore delle Squadre Nazionali e dell’Accademia e dal 2022 il loro Amministratore Delegato. L'ex Milan aveva pagato per tutti, compreso Flick, da lui scelto come nuovo allenatore: non è passato molto tempo per vedere l'uomo di Heidelberg, vincitore del sextuple nel 2020 con i bavaresi, cacciato miseramente dopo un'amichevole e rimpiazzato temporaneamente da Rudi Voller, neo-direttore tecnico tedesco.Il tutto a meno di un anno da un Europeo da ospitare in casa, la competizione che doveva rappresentare la rinascita per una nazionale che dal 2014, anno del trionfo mondiale in Brasile con l'epico Mineirazo inflitto ai verdeoro e la conseguente quarta stella mondiale apposta sulle magliette, è in caduta libera, non tanto per la mancanza di talenti quanto per le difficoltà di coloro che li gestiscono.Problemi che invece non denota la federazione cestistica: dai primi anni 2000 ad oggi una crescita esponenziale, con molti più giovani tedeschi che prediligono la palla a spicchi a quella ad esagoni, fenomeno aiutato anche dall'immigrazione soprattutto dall'Africa, e una gestione delle squadre di club che ha portato squadre come Bayern Monaco o Alba Berlino a fare la voce grossa in Eurolega. Il resto è arrivato da sé: il primo titolo mondiale della storia della pallacanestro tedesca ha i volti di Dennis Schröder, capitano della Germania e playmaker dei Los Angeles Lakers, nato a Braunschweig nel 1993 da padre tedesco e madre gambiana, di Isaac Bonga, guardia classe 1999 del Bayern di origini congolesi, di Maodo Lo, guardia di origini senegalesi appena acquistata dall'Olimpia Milano per giocare nella massima serie italiana, ma anche dei fratelli Franz e Moritz Wagner, rispettivamente classe 1997 e classe 2001 nati a Berlino ma ormai da tempo in NBA, negli Orlando Magic, e di Andreas Obst, cresciuto in Sassonia e protagonista con la maglia bavarese.Integrazione e gestione oculata, le prerogative che avevano portato il calcio tedesco a trionfare in Brasile: probabilmente lo strapotere del Bayern Monaco, che ha vinto 13 titoli negli ultimi 16 in Bundesliga, di cui 11 di fila, non ha aiutato, tanto che molti calciatori tedeschi hanno dovuto emigrare all'estero per affermarsi. Analisi che sicuramente a Berlino, nel palazzo della DFB, hanno già effettuato: l'esonero di Flick è un segnale, ora non si può più sbagliare niente. Considerando la rifondazione avvenuta dopo il Mondiale del 2006 perso in casa che ha portato otto anni dopo all'indiscusso e indiscutibile successo di Loew, c'è da aver paura: al momento però la Germania vive una realtà agli antipodi per gli sport più praticati, le stelle nella pallacanestro, il calcio nel pallone.@AleDigio89