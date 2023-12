La Germania Under 17 si è laureata Campione del Mondo Under 17. I ragazzi allenati da Wuck hanno battuto in Indonesia nella finillisma del torno i pari età della Francia. I 90 minuti non sono bastati ai tedeschi per avere la meglio (era già successo in semifinale con il 3-3 all'Argentina) ed è servita la lotteria dei calci di rigore per alzare al cielo il trofeo.



Dopo il doppio vantaggio iniziale, con l'ennesimo gol nel torneo di Brunner (9 del Dortmund) e rete di Darvich (mezzala del Barcellona) i francesi hanno rimontato con forza prima accorciando con Bouabre (esterno del Monaco) e con il gol del 2-2 di Amougou (regista del Saint Etienne) a 5 minuti dalla fine.



Il primo errore dai 15 metri è stato di Eric Moreira per i tedeschi, a cui hanno fatto seguito quelli di Angui e Meupiyou dei francesi e proprio di Brunner che non ha chiuso i contri al termine della cinquina. Decisivo però è stato il terzo errore francese di Tidiam Gomis che ha concesso a Kabar di siglare il penalty decisivo e mandare nell'Olimpo Mondiale i suoi.



La Germania si laurea Campione del Mondo Under 17 per la prima volta nella sua storia alla prima finale centrata e aggancia nell'albo d'oro proprio la Francia, ma anche Inghilterra, Svizzera, Arabia Saudita e Russia. Irraggiungibile la Nigeria prima a quota 5 e il Brasile secondo a quota 4.