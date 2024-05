La Germania può portare 6 squadre in Champions: cosa serve e quali sono i club interessati

Getty Images

Sfumata ormai l'occasione per l'Italia di portare sei squadre nella prossima Champions League, in ragione del mancato 5° posto dell'Atalanta che avrebbe garantito la massima competizione europea anche alla Roma, ora tocca allasperare. Tutto dipenderà dall'esito dellain cui sarà impegnato ilsabato 1° giugno contro il Real Madrid.Il Borussia Dortmund ha chiuso la Bundesliga al 5° posto. Per questo motivoper le squadre tedesche in Champions League, al quale accederebbe, 6° a fine campionato. Con la vittoria del Real Madrid, invece, l'Eintracht rimarrebbe in Europa League.

Con la vittoria del Borussia Dortmund, l'Eintracht non sarebbe l'unica squadra a migliorare la propria posizione nelle coppe. Guardano interessate anche i belgi dell'Anderlecht e gli svizzeri del Servette. Se vincessero i tedeschi, l'accederebbe direttamente all', mentre ilotterrebbe un posto ai