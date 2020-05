- il corrispettivo della nostra Serie B - riaprono i battenti dopo lo stop forzato di due mesi a causa dell'emergenza. Contrariamente a quanto deciso dai governi di Olanda, Francia e Belgio e in anticipo di almeno un mese rispetto a Italia, Spagna e Inghilterra,ha dato il via libera ai club professionistici tedeschi per riprendere la stagione interrotta e dare un ulteriore tangibile segnale di come il Paese abbia imboccato il sentiero che conduce all'uscita dall'incubo.Del resto, sin dall'inizio la Germania ha trasmesso al suo popolo e anche fuori dai propri confini la sensazione di avere gli strumenti e l'organizzazione per fronteggiare una pandemia che continua a mietere vittime in giro per l'Europa e per il mondo e a compromettere significativamente le economie di tanti Paesi. Nonostante negli ultimi giorni l'indice di contagio abbia subito un lieve rialzo,. In caso di positività di un componente della squadra - allargata anche ai membri dello staff e chi lavora a contatto con i calciatori - nessuna quarantena per la totalità del gruppo, ma soltanto isolamento del soggetto coinvolto, come ha dimostrato il caso di ieri in seno al- Ma non è tutto oro quello che luccica. Se la Bundesliga è un campionato composto da formazioni con conti in ordine e la disponibilità economica di sottoporre costantemente i propri tesserati a tamponi ed esami clinici,: 14 giorni di stop e due partite di campionato, a partire da quella con l'Hannover di domani, rinviate. Il timore è che la possibilità di recuperarle in coda, una volta esaurito il periodo di emergenza, possa non bastare.- Dal punto di vista meramente sportivo, toccherà proprio alla Zweite Liga l'onore di inaugurare la ripartenza del calcio tedesco, in attesa che dalle 15.30 anche la Bundes - ovviamente a porte chiuse - torni protagonista. A 9 turni dal termine, la seconda divisione tedesca riprende cone lasciarsi alle spalle il brutto ricordo dei tanti problemi finanziari che nella stagione passata l'avevano confinata addirittura nella terza serie. Alle sue spalle, premono le nobili decadute(retrocessa per la prima volta dalla Bundesliga al termine della scorsa annata), impegnate in una dura lotta con, che 6 anni dopo la prima storica promozione in Zweite sogna l'impresa di approdare in Bundesliga.