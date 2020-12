Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.Ha ragione Renzi: ci vorrebbe un governo migliore. Ha ragione Salvini: ci vorrebbe un governo migliore. Ha ragione il cittadino mugugnatore (spesso a prescindere): ci vorrebbe un governo migliore. Ma se mescoli e rimescoli, in qualsiasi modo frulli il Parlamento votato dagli italiani, comunque la giri e la combini, compresi i Salvini e le Meloni, un governo migliore non esce. Governare è una cosa seria e da tempo l'elettorato non chiede un serio governo. Chiede esenzioni, sussidi, fughe dalla realtà, talk show permanente, propaganda e favori. E ottiene quel che chiede, compresi ovviamente i governi, diciamo così, non migliori.Da una decina di giorni Germania e Italia più o meno lo stesso numero di contagi e morti giornalieri (anche se la Germania ha circa 80 mln di abitanti e l'Italia circa 60). Tra 48 ore Germania per un mese chiude tutto. Noi andiamo a tutto shopping. O Zona Rossa o Zona niente, quel che non è vietato la gente lo fa, responsabilità sta a zero o quasi. Governo italiano pensa a Zona Rossa/Arancione per la settimana di Natale, ma gli tremano le gambe e i polsi all'idea. Germania o Italia: qualcuno si sta sbagliando e non di poco.Lei era ministro, cosa decise? "Ricordo il principio...". Insomma a Toninelli quando era ministro era capitato di orecchiare qualcosa ma di preciso...Ecco, di preciso io mi occupavo delle navi, non di chi c'era sopra. Questo l'ex ministro interrogato dal giudice. La storia è quella in cui tutti, tutto il governo, decisero di tenere migranti sulle navi senza farli sbarcare fino a che non arrivavano sì di altri paesi a prenderseli in buona parte. Il supremo balbettio di Toninelli è solo una manifestazione di una cosa impossibile: che solo Salvini sapesse e facesse.Per vaccinare decine di milioni di italiani tremila medici e novemila infermieri da arruolare-assumere tra pensionati, specializzandi, neo laureati. Ma un sindacato, Anaao Giovani, ha già detto no a quel che chiama "sfruttamento". Sfruttamento un contratto di nove mesi e mansione minore vaccinare contro la pandemia? Ippocrate, chi era costui? D'altra parte si è avuta notizia di sindacati scuola che hanno teorizzato: se allerta maltempo non si fa lezione vale non solo nella scuola, ma anche a distanza. Maltempo impedisce andare a scuola, da casa è uguale: se piove forte è vacanza, diritto di prof.Lotteria scontrini probabilmente slitta a luglio 2021, i negozianti si dicono non pronti. Non pronti alla tecnologia. No, non sono pronti al tutto cash e quindi al tutto tracciato.Ristoranti, bar, centri commerciali, palestre, piscine, negozi, uffici, fabbriche, hotel, spiagge ieri e sci oggi... Tutti, proprio tutti allineati e compatti dietro il qui da noi non ci si contagia, qui da noi è sicuro. Fosse vero che tutte le attività sono in sicurezza come proclamano, allora chiudere le case. Sì, le case che devono essere gli unici luoghi frequentati dal virus. Chiudere le case (e le scuole), aprire tutto il resto. Un paradosso? No, la somma aritmetica e la conseguenza logica delle richieste delle categorie e dei "territori".Benzinai scioperano, da oggi a dopodomani. Vogliono ristori e sussidi pubblici. Anche loro. Dicono: perché noi no? Già, perché no? Tanto il pozzo dei sussidi pubblici è senza fondo. O no?Solo un blocco degli sfratti all'italiana, di quelli che durano una vita, potrebbe tenere Trump alla Casa Bianca oltre il 20 di gennaio, giorno in cui Biden si insedierà. Quaranta volte Trump ha tentato con quaranta Tribunali, quaranta volte gli hanno detto: elezioni regolari. Poi ha tentato di arrivare alla Corte Suprema tramite causa intentata dal Texas contro altri Stati. Corte Suprema dove i conservatori sono 6 su 9 ha detto No. Ci è arrivato Trump alla Corte Suprema più di destra nella storia degli Usa e perfino questa gli ha detto no.