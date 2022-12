Ci siamo innamorati del suo Brasile, di quel gioco divenuto iconico, fatto di tocchi di prima, tiri al volo e dribbling da far girare la testa.. Era riscossa, era talento, era forza, classe e democrazia. E poi era danza, era musica, era ritmo, coordinazione e arte marziale. In cinque lettere,Ginga… un termine “cofanetto”, una sola parola che ne racchiude tante altre. Difficile da spiegare, non per Pelé, che invece lo faceva naturalmente, correndo dietro a un pallone, ma trascinandosi tanta vita. Sempre senza accusarne il peso, almeno apparentemente:Non ne sarebbe bastato uno solo, almeno non uno “normale”, a uno che ha corso quanto ha corso lui. A uno che ha amato quanto ha amato lui. E che a sua volta ne ha ricevuto, di amore.E allora bisogna tornare alla ginga e a quei mondiali del 1958, in cui Pelé fu protagonista da appena 18enne. Una competizione che sublimò quello stile libero e naïf del gioco brasiliano, che inveceper quella sua natura poco accademica e molto selvaggiaCos’è la ginga nel football? Pelé la spiegò così:È un modo diverso di vivere il calcio, un approccio differente che esalta il talento senza trascurare il sacrificio. Un approccio che fino all’avvento di Pelé, qualcuno, quasi riuscendoci, aveva tentato di annientareDi fatto, Pelé ha portato la ginga in una nuova dimensione, e con essa l’intero Brasile, che grazie al suo campione ha imparato ad accettare le proprie origini come punto di forza e non come complesso di inferiorità.