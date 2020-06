Prime ore da giocatore del Barcellona per Miralem Pjanic, che nella giornata di ieri ha ufficialmente firmato il suo contratto con il club catalano. Intervenuto al canale della federazione bosniaca, il centrocampista attualmente alla Juve ha dichiarato: "Il Barcellona è uno dei club più grandi al mondo, esserne parte è un grande passo per qualsiasi calciatore. Per me si realizza un sogno. Sono felice, orgoglioso, non solo per me ma anche per i miei genitori e per tutta la Bosnia. Non dimentico mai da dove sono partito. Il successo non arriva da solo, ma con un grande lavoro, uno sforzo e grande fiducia. Questa ne è la dimostrazione. Ho molta voglia di andare al Camp Nou".