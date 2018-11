Una chance prima o poi arriva per tutti. EDa, passando perPartiamo dal Gallo., e negli ultimi 733 aveva realizzato un solo gol. L’ultima rete era arrivata il 23 settembre contro il Napoli (su rigore), mentre su azione non andava a segno addirittura dal 26 agosto contro l’Inter. Poi il vuoto. Numeri decisamente negativi per uno che si era guadagnato la maglia della Nazionale a suon di gol nelle passate stagioni (soprattutto nel 2016/2017, quando realizzò 26 reti in 35 partite di Serie A).È stato il turno della rinascita anche per due giocatori che, rispetto a Belotti, al gol non erano mai stati abituati., ma nessuna pretendente ha soddisfatto le richieste nerazzurre e alla fine è rimasto a Milano. Non aveva mai visto il campo in questa stagione: 0 minuti per lui da agosto a fine ottobre, poi due partite da titolare, con Lazio e Genoa, e un gol.. Discorso diverso per, che era stato impiegato tanto ad inizio stagione ma dopo, complici le costanti e ottime prestazioni di Brozovic e Vecino, si è accomodato spesso in panchina.. Due centrocampisti rigenerati da Luciano Spalletti, che però sono fuori dalla lista Champions.Un altro giocatore che ritrova la felicità dopo questa giornata èCon Marsiglia e Inter ha giocato due spezzoni di gara e ieri con la Spal è stato in campo per tutti i 90 minuti trovando anche un gran gol. I biancocelesti non hanno mai creduto fino in fondo nelle sue capacità, mandandolo in prestito prima a Crotone, poi a Genoa e infine a Benevento. Ora con gli infortuni di Badelj e Lucas Leiva per Danilo si presenta una grandissima occasione di giocarsi la permanenza a Roma e affermarsi con la maglia della sua Lazio.Chiudiamo condopo 11 giornate di A. Il colombiano non segnava in campionato da aprile, quando con la maglia della Sampdoria aveva trafitto proprio i rossoblù.