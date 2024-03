'La giusta osservazione', il nuovo libro del responsabile scouting del Cagliari

L'osservatore che sta sempre un passo davanti agli altri è quello che intuisce per primo le qualità di un giocatore. In quella partita ha giocato male? Sì, ma ha del potenziale. Si è preso un'espulsione? Ok, ma smussando qualche parte del carattere si può portare a casa un talento.: una vita nel calcio, quasi 10 anni da direttore sportivo e direttore generale della Pro Patria, altri 8 da scout dell'Udinese e dal 2018 responsabile scouting del Cagliari.- Nel curriculum di Guffanti anche un libro su come scoprire il calciatore del futuro: "La giusta osservazione", edito Libraccio.. Il libro verrà presentato a Firenze mercoledì 27 marzo alle 18.