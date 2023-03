È possibile che, dominata dalla comprensibile fretta (i calendari, lo spettacolo che deve andare avanti...) la giustizia sportiva si sia imbattuta in qualcosa di più grande di lei. E non soltanto perché la Juventus è “too big to fail”. Il fatto è che anche i più accaniti antijuventini reagirono male a quella sentenza d'appello che, in pratica, condannava solo i bianconeri e lasciava impunite almeno altre 6 società con cui la stessa Juve aveva effettuato scambi o “maledette” plusvalenze. “questa fu la domanda grimaldello che aleggiò dopo la sentenza dei -15 punti.