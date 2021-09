La beffa è tremenda, di quelle che lasciano il segno. Non è bastata una prova di qualità elevata e coraggio al Milan per strappare dei punti all’Atletico Madrid. Grazie alla fantasia dei propri trequartisti il Diavolo era riuscito a mettere sotto per 40 minuti i Simeone’s boys usciti poi alla distanza grazie ai campioni subentrati dalla panchina e agli errori di Kessie e Cakir.Contro una squadra che ha un’organizzazione difensiva eccezionale come l’Atletico Madrid, Leao è riuscito a crearecostante. Rafael ha segnato il suo terzo gol di questo avvio di stagione, aveva fatto alzare in piedi i 40 mila di San Siro con quella rovesciata stupenda vanificata dal fischio di Cakir per un fuorigioco inesistente. E ha dato la sensazione che ha ragione Pioli quando parla di un giocatore diverso, maturo e pronto a diventare un top player assoluto. Perché l’ex Lille ha tutto il potenziale per diventare un crack. La strada intrapresa è quella giusta, il Milan si aggrappa al suo diamante portoghese per provare a scrivere un finale diverso in Champions League e tentare l’assalto allo scudetto. Il lavoro fatto negli ultimi mesi sta portando i frutti desiderati, Leao è il vero uomo copertina di una squadra che vuole continuare a stupire in Italia e in Europa.