Il mercato si è chiuso dopo la seconda giornata di campionato e solo ora abbiamo un quadro preciso sul cambiamento delle squadre. Un cambiamento notevole, si può tranquillamente parlare di rivoluzione in attacco. Su 20 squadre, solo due, Bologna e Lazio, hanno confermato lo stesso identico reparto offensivo del campionato precedente. Altre due, Atalanta e Udinese, hanno comunque aggiunto delle alternative (Muriel a Bergamo e Nestorovski in Friuli) in grado di rubare il posto ai titolari. Le altre 16 hanno inserito almeno un titolare in attacco.



LE VERE RIVOLUZIONI - Dell’attacco 2018-19 di Fiorentina, Genoa, Inter, Verona, Milan, Samp e Sassuolo restano poche tracce. A Firenze è rimasto Chiesa, ma sono arrivati tre nuovi esterni e due nuovi centravanti, oltre alla promozione del giovane Vlahovic. Via Icardi e Perisic, ecco Lukaku-Sanchez per Conte; Saponara trequartista dietro a Pinamonti (con la conferma di Kouamé) nel Genoa; Leao e Rebic i nuovi bomber di Giampaolo; Stepinski e Tutino, ispirati da Verre, nel Verona neo promosso.



GLI ALTRI NUOVI - Brescia, Napoli, Roma, Samp e Torino hanno puntato sulla qualità con Balotelli, Lozano, Mkhitaryan, Rigoni e Verdi. Anche la Juve cambia con Higuain al fianco di Ronaldo e, probabilmente, Ramsey trequartista.



ATALANTA 2018-19: Gomez; Ilicic, D. Zapata

ATALANTA 2019-20: Gomez; Ilicic, D. Zapata (MURIEL)



BRESCIA 2018-19: Spalek; Donnarumma, Torregrossa

BRESCIA 2019-20: Spalek; BALOTELLI (Donnarumma) Torregrossa (MATRI)



CAGLIARI 2018-19: Birsa; Joao Pedro, Pavoletti

CAGLIARI 2019-20: Castro; Joao Pedro, SIMEONE



FIORENTINA 2018-19; Pjaca (Mirallas), Simeone, Chiesa

FIORENTINA 2019-20: Chiesa (GHEZZAL), PEDRO (BOATENG), RIBERY (SOTTIL)



GENOA 2018-19: Kouamé (Pandev), Piatek (Lapadula)

GENOA 2019-20: SAPONARA; Kouamé, PINAMONTI



INTER 2018-19: Politano (Candreva), Icardi (Lautaro Martinez), Perisic

INTER 2019-20: SANCHEZ (Lautaro Martinez), LUKAKU



JUVENTUS 2018-19: Douglas Costa (Bernardeschi), Dybala (Mandzukic), Ronaldo

JUVENTUS 2019-20: RAMSEY (Dybala), HIGUAIN (Mandzukic), Ronaldo



LECCE 2018-19: Mancosu; Falco, La Mantia

LECCE 2019-20: Mancosu; LAPADULA (Falco), BABACAR (La Mantia)



MILAN 2018-19, Suso, Cutrone (Castillejo), Higuain (Piatek)

MILAN 2019-20: Suso; LEAO (Piatek), REBIC



NAPOLI 2018–19: Callejon, Insigne, Fabian Ruiz (Zielinski), Milik (Mertens)

NAPOLI 2019-20: Callejon, LOZANO, Insigne, Milik (Mertens)



PARMA 2018-19: Gervinho, Inglese, Di Gaudio (Siligardi)

PARMA 2019-20: KULUSEVSKI (KARAMOH), Inglese, Gervihno



ROMA 2018-19: Ünder (Kluivert), Dzeko, El Shaarawy (Perotti)

ROMA 2019-20: Ünder (Kluivert), Zaniolo (Pastore), MKHITARYAN; Dzeko



SAMPDORIA 2018-19: Saponara (Ramirez); Caprari (Defrel), Quagliarella

SAMPDORIA 2019-20: RIGONI; Quagliarella, MARONI (Caprari)



SASSUOLO 2018-19: Berardi, Boateng (Babacar), Di Francesco (Boga)

SASSUOLO 2019-20: Berardi, CAPUTO, DEFREL



SPAL 2018-19: Antenucci, Petagna

SPAL 2019-20: DI FRANCESCO, Petagna



TORINO 2018-19: Iago Falque (Zaza), Belotti

TORINO 2019-20: Iago Falque, VERDI; Belotti



UDINESE 2018-19: De Paul, Lasagna, Pussetto

UDINESE 2019-20: De Paul, Lasagna (NESTOROVSKI)



VERONA 2018-19: Matos (Lee), Laribi; Di Carmine (Pazzini)

VERONA 2019-20: VERRE (Zaccagni); STEPINSKI, TUTINO