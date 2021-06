La Guardia di Finanza mette i fari sulla Saras, società di cui Massimo Moratti, ex proprietario dell'Inter, è presidente. Nella mattinata odierna, infatti, la GdF ha acquisito documentazione presso la sede di Sarroch, in provincia di Cagliari. Il tutto parte da un mandato della Procura Distrettuale di Cagliari nell’ambito delle indagini relative all’acquisto di petrolio di origine curda. Lo rende noto la stessa società tramite un comunicato: "Saras ha come sempre fornito piena collaborazione alle indagini e ribadisce l’assoluta fiducia nella rapida attività dell’autorità giudiziaria, volta a chiarire prontamente la posizione della società in merito all’iniziativa investigativa".